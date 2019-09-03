Ломаченко в этом году не станет абсолютным чемпионом мира

Украинец планирует провести промежуточный поединок.

Чемпион WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что до конца года не будет проводить еще один титульный бой.

Украинца цитирует YouTube-канал SecondsOut.

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"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул.

Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - подчеркнул Василий.

Титулом чемпиона по версии IBF владеет Ричард Комми, который в декабре проведет обязательную защиту против Теофима Лопеса.

Ломаченко вышел на ринг 31 августа в Лондоне и сумел единогласным решением судей победить британца Люка Кэмпбелла. Эта победа принесла украинцу пояс WBC.

УНИАН ранее сообщал, что Кэмпбелл признал чистое поражение от Ломаченко.