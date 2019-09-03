цей матеріал доступний українською

Ломаченко в этом году не станет абсолютным чемпионом мира

10:32, 03 сентября 2019
Бокс
229 0
Василий Ломаченко / REUTERS

Украинца цитирует YouTube-канал SecondsOut.

Читайте такжеНе историческая победа. Ломаченко нужен не только четвертый пояс, но и грандиозные бои

"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул.

Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - подчеркнул Василий.

Титулом чемпиона по версии IBF владеет Ричард Комми, который в декабре проведет обязательную защиту против Теофима Лопеса.

Ломаченко вышел на ринг 31 августа в Лондоне и сумел единогласным решением судей победить британца Люка Кэмпбелла. Эта победа принесла украинцу пояс WBC.

УНИАН ранее сообщал, что Кэмпбелл признал чистое поражение от Ломаченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко