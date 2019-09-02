"Впервые по-настоящему побили": Кэмпбелл признал чистое поражение от Ломаченко

Британец отдал должное мастерству украинца.

Британский боксер Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) отметил превосходство обладателя титулов WBC, WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) после поражения от украинца.

Кэмпбелла цитирует Sky Sports.

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"Я буду двигаться только вперед. Этот бой позволил мне стать лучше. Я увидел в исполнении Ломаченко несколько трюков и добавлю их в свой арсенал. У меня нет никаких оправданий. Я проиграл сильнейшему сопернику.

До этого у меня были поражения в боях от Хорхе Линареса и Ивана Менди. Про Менди я не думаю, потому что взял реванш. Против Ломаченко меня впервые по-настоящему побили на профессиональном уровне", - отметил британец.

Ломаченко одержал победу решением судей. В 11-м раунде Кэмпбелл побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко встретили фанаты в Одессе после боя с Кэмпбеллом.