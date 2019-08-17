Непобедимый украинский боксер Шелестюк встретился со знаменитым голливудским актером (фото)

Спортсмен пообщался с Микки Рурком.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк встретился в тренировочном зале с голливудским актером Микки Рурком.

Совместное фото Шелестюк опубликовал в Instagram.

"С другом, кинозвездой, боксером и хорошим парнем Микки Рурком", - подписал фото Тарас.

Стоит отметить, что у Рурка есть боксерский опыт. В прошлом он выступал в полутяжелом весе, где добыл шесть побед при двух поражениях.

33-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом).

УНИАН ранее сообщал, что в марте Шелестюк вернулся на ринг после полуторагодичной паузы.