цей матеріал доступний українською

Непобедимый украинский боксер Шелестюк встретился со знаменитым голливудским актером (фото)

13:04, 17 августа 2019
Бокс
245 0
Шелестюк тренируется в Лос-Анджелесе / BoxingScene

Совместное фото Шелестюк опубликовал в Instagram.

"С другом, кинозвездой, боксером и хорошим парнем Микки Рурком", - подписал фото Тарас.

Стоит отметить, что у Рурка есть боксерский опыт. В прошлом он выступал в полутяжелом весе, где добыл шесть побед при двух поражениях.

33-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом).

УНИАН ранее сообщал, что в марте Шелестюк вернулся на ринг после полуторагодичной паузы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Тарас Шелестюк