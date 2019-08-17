Непобедимый украинский боксер Шелестюк встретился со знаменитым голливудским актером (фото)
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк встретился в тренировочном зале с голливудским актером Микки Рурком.
Совместное фото Шелестюк опубликовал в Instagram.
With friend, movie star, boxer and good guy @mickey_rourke_ at the @wildcardboxingclub 🥊🇺🇦🇺🇸 #teamShelestyuk #Shelestyuk #iamTARAS #boxinglife #MickeyRourke #actor #moviestar #boxer #champion #hollywood #wildcardboxing #boxing4fit #Шелестюк #бокс #актер #голливуд
"С другом, кинозвездой, боксером и хорошим парнем Микки Рурком", - подписал фото Тарас.
Стоит отметить, что у Рурка есть боксерский опыт. В прошлом он выступал в полутяжелом весе, где добыл шесть побед при двух поражениях.
33-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом).
УНИАН ранее сообщал, что в марте Шелестюк вернулся на ринг после полуторагодичной паузы.