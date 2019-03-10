Непобедимый украинский боксер Шелестюк добыл 17-ю победу в 17 боях на профи-ринге

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 проводил первый поединок за полтора года.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк добыл уверенную победу над мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом по итогам 8-раундового боя в Ориндж, Калифорния.

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Начиная с середины первого раунда, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 взял поединок под свой контроль, активнее пробивая по сопернику и практически не позволяя контратаковать.

В четвертом раунде мексиканец побывал в нокдауне, но смог продолжить бой и довести его до конца. В итоге судьи единогласным решением отдали все раунды в пользу Шелестюка – 80:71, 80:71, 80:71.

Это уже 17-я победа 33-летнего украинца на профессиональном ринге, которую он добыл после полуторагодичной паузы. На счету Шелестюка до сих пор нет ни одного поражения.