Ломаченко впервые встретился лицом к лицу с Кэмпбеллом (видео)

Состоялась первая дуэль взглядов украинского и британского боксеров.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел первую дуэль взглядов с британским боксеров Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Дуэль состоялась на арене "O2" в Лондоне перед боем Диллиана Уайта и Оскара Риваса. На этом же стадионе пройдет и бой Ломаченко - Кэмпбелл.

"Я люблю болельщиков, которые разбираются в боксе. Буду готов к 31 августа. Кэмпбелл обладает серьезным опытом, у него высокий боксерский IQ. Это будет очень интересный для фанатов бой", - отметил Ломаченко.

"Это прекрасная возможность для меня - встретиться с лучшим боксером мира. Конечно, я уважаю Ломаченко, но в ринге собираюсь победить", - сказал Кэмпбелл.

Видео было опубликовано в Twitter Sky Sports Boxing.

HEAD TO HEAD! 💪 @VasylLomachenko & @luke11campbell - 2 Olympic gold medalists battling it out for 3 world titles



📺 Lomachenko v Campbell is LIVE on Sky Sports Box Office on August 31st pic.twitter.com/IF3iTpwHTz — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 20 июля 2019 г.

Напомним, ранее бой Ломаченко - Кэмпбелл был утвержден официально. Соперники встретятся 31 августа в Лондоне и поспорят за три чемпионских пояса: WBO, WBA и вакантный титул WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что британский промоутер оценил шансы Кэмпбелла в бою с Ломаченко.