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Разбитый, но крутой: Ломаченко купил спортивный автомобиль (видео)

17:52, 14 июля 2019
Бокс
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Ломаченко получил спорткар из США / vfacebook.com/VasylLomachenko

Видео появилось на Instagram-странице lomus_official.

Стоит отметить, что автомобиль был куплен на аукционе в США, после чего доставлен в Украину и передан мастерам автосервиса. У машины была разбита правая сторона.

http://car.ua

Публикация от Car.ua (@car.ua.official)

Позже в сети появилось фото спорткара после ремонта.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Соперником украинца будет британец Люк Кэмпбелл.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров мира.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко