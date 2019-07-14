Разбитый, но крутой: Ломаченко купил спортивный автомобиль (видео)

Украинский боксер показал свою новую машину.

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко стал обладателем красного спортивного автомобиля Lamborghini Нuracan.

Видео появилось на Instagram-странице lomus_official.

Стоит отметить, что автомобиль был куплен на аукционе в США, после чего доставлен в Украину и передан мастерам автосервиса. У машины была разбита правая сторона.

Позже в сети появилось фото спорткара после ремонта.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Соперником украинца будет британец Люк Кэмпбелл.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров мира.