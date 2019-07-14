Разбитый, но крутой: Ломаченко купил спортивный автомобиль (видео)
17:52, 14 июля 2019Бокс
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Украинский боксер показал свою новую машину.
Ломаченко получил спорткар из США / vfacebook.com/VasylLomachenko
Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко стал обладателем красного спортивного автомобиля Lamborghini Нuracan.
Видео появилось на Instagram-странице lomus_official.
Стоит отметить, что автомобиль был куплен на аукционе в США, после чего доставлен в Украину и передан мастерам автосервиса. У машины была разбита правая сторона.
Позже в сети появилось фото спорткара после ремонта.
Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Соперником украинца будет британец Люк Кэмпбелл.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров мира.
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