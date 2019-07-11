Вновь на вершине: Ломаченко остается лучшим боксером мира

Еще один украинец Александр Усик сохранил свою позицию.

Журнал The Ring Magazine представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

На первом месте по версии издания остался украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, который в профи одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

Также первую пятерку замыкает экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. На его счету 16 побед, из которых 12 одержаны нокаутом.

Топ-5 обновленного рейтинга The Ring Magazine:

1. Василий Ломаченко (Украина) - 13-1, 10 КО

2. Теренс Кроуфорд (США) - 35-0-0, 26 КО

3. Сауль Альварес (Мексика) - 52-1-2, 35 КО

4. Наоя Иноуэ (Япония) - 18-0-0, 16 КО

5. Александр Усик (Украина) - 16-0-0, 12 КО.

Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар за следующий бой.