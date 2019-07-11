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Вновь на вершине: Ломаченко остается лучшим боксером мира

09:55, 11 июля 2019
Бокс
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Василий Ломаченко / REUTERS

На первом месте по версии издания остался украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, который в профи одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

Также первую пятерку замыкает экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. На его счету 16 побед, из которых 12 одержаны нокаутом.

Топ-5 обновленного рейтинга The Ring Magazine:

1. Василий Ломаченко (Украина) - 13-1, 10 КО

2. Теренс Кроуфорд (США) - 35-0-0, 26 КО

3. Сауль Альварес (Мексика) - 52-1-2, 35 КО

4. Наоя Иноуэ (Япония) - 18-0-0, 16 КО

5. Александр Усик (Украина) - 16-0-0, 12 КО.

Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар за следующий бой.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Александр Усик