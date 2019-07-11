Вновь на вершине: Ломаченко остается лучшим боксером мира
09:55, 11 июля 2019Бокс
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Еще один украинец Александр Усик сохранил свою позицию.
Василий Ломаченко / REUTERS
Журнал The Ring Magazine представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
На первом месте по версии издания остался украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, который в профи одержал 13 побед и потерпел одно поражение.
Также первую пятерку замыкает экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. На его счету 16 побед, из которых 12 одержаны нокаутом.
Топ-5 обновленного рейтинга The Ring Magazine:
1. Василий Ломаченко (Украина) - 13-1, 10 КО
2. Теренс Кроуфорд (США) - 35-0-0, 26 КО
3. Сауль Альварес (Мексика) - 52-1-2, 35 КО
4. Наоя Иноуэ (Япония) - 18-0-0, 16 КО
5. Александр Усик (Украина) - 16-0-0, 12 КО.
Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар за следующий бой.
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