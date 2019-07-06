Легендарный боксер Тайсон оценил уровень мастерства Ломаченко
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил Киев и провел пресс-конференцию, на которой отметил среди украинских боксеров чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.
Выступление Тайсона опубликовал ресурс Luckypunch.net.
"Ломаченко является лучшим в мире. Больше мне сказать об этом парне нечего. Невероятный боксер, но я с ним пока не знаком. Очень жаль.
Что касается перспектив Усика в супертяжелом весе, то я пока не могу ничего прогнозировать. Номером один там является Деонтей Уайлдер", - отметил Тайсон.
Следующий поединок Василий Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании против олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла.
Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар в карьере.