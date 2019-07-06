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Легендарный боксер Тайсон оценил уровень мастерства Ломаченко

11:39, 06 июля 2019
Бокс
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Майк Тайсон посетил Киев / фото: BoxingScene

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил Киев и провел пресс-конференцию, на которой отметил среди украинских боксеров чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Выступление Тайсона опубликовал ресурс Luckypunch.net.

"Ломаченко является лучшим в мире. Больше мне сказать об этом парне нечего. Невероятный боксер, но я с ним пока не знаком. Очень жаль.

Что касается перспектив Усика в супертяжелом весе, то я пока не могу ничего прогнозировать. Номером один там является Деонтей Уайлдер", - отметил Тайсон.

Следующий поединок Василий Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании против олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла.

Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар в карьере.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Александр Усик#Майк Тайсон