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"За былые заслуги": российский тренер поставил под сомнение победу украинского боксера

00:48, 27 июня 2019
Бокс
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Хижняк гарантировал себе бронзу Игр / фото: НОК Украины

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов заявил, что украинец Александр Хижняк не заслужил победу в боксерском поединке над крымским бойцом Глебом Бакши, представляющим РФ.

"Все находящиеся в зале специалисты считают, что Бакши выиграл. Если боксер получает победу за былые заслуги...Третий раунд еще можно было отдать Хижняку, но первые раунды Глеб вчистую выиграл. Есть три критерия оценки у судей — точные удары, технико-тактические действия и доминация.

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Основное — точные удары, и Глеб Бакши был далеко впереди, второй пункт тоже не обсуждается. А если называть доминацией то, что человек просто бежал вперед с ударами, тогда да, доминацию можно отдать Хижняку", - цитирует Кравцова Tribuna.com.

Поединок состоялся в рамках полуфинала Европейских игр в Минске и завершился победой Хижняка со счетом 4:1. Украинец уже гарантировал себе бронзовую медаль.

Ранее УНИАН сообщал, что 20 лет назад Виталий Кличко принес Украине первый титул чемпиона мира в истории.

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Теги: #бокс#Александр Хижняк#Европейские игры-2019