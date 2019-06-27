"За былые заслуги": российский тренер поставил под сомнение победу украинского боксера

Эдуард Кравцов считает, что Александр Хижняк не заслужил победу на Европейских играх.

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов заявил, что украинец Александр Хижняк не заслужил победу в боксерском поединке над крымским бойцом Глебом Бакши, представляющим РФ.

"Все находящиеся в зале специалисты считают, что Бакши выиграл. Если боксер получает победу за былые заслуги...Третий раунд еще можно было отдать Хижняку, но первые раунды Глеб вчистую выиграл. Есть три критерия оценки у судей — точные удары, технико-тактические действия и доминация.

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Основное — точные удары, и Глеб Бакши был далеко впереди, второй пункт тоже не обсуждается. А если называть доминацией то, что человек просто бежал вперед с ударами, тогда да, доминацию можно отдать Хижняку", - цитирует Кравцова Tribuna.com.

Поединок состоялся в рамках полуфинала Европейских игр в Минске и завершился победой Хижняка со счетом 4:1. Украинец уже гарантировал себе бронзовую медаль.

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