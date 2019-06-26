20 лет назад: как Украина завоевала первый титул чемпиона мира по боксу (видео)

Обладателем пояса тогда стал Владимир Кличко.

Ровно 20 лет назад боксер Виталий Кличко стал обладателем первого в истории Украины пояса чемпиона мира по боксу.

26 июня 1999 года Кличко проводил свой 25-й бой в карьере на London Arena за титул WBO в супертяжелом весе против Херби Хайда.

Уже во втором раунде украинец сумел отправить соперника в нокдаун, а затем нокаутировал его и впервые в карьере стал чемпионом мира.

В дальнейшем Виталий Кличко дважды защитил этот пояс и уступил его Крису Берду.

Ранее УНИАН сообщал, что утверждена дата следующего боя Василия Ломаченко.