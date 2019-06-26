20 лет назад: как Украина завоевала первый титул чемпиона мира по боксу (видео)
18:21, 26 июня 2019Бокс
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Обладателем пояса тогда стал Владимир Кличко.
Ровно 20 лет назад боксер Виталий Кличко стал обладателем первого в истории Украины пояса чемпиона мира по боксу.
26 июня 1999 года Кличко проводил свой 25-й бой в карьере на London Arena за титул WBO в супертяжелом весе против Херби Хайда.
Уже во втором раунде украинец сумел отправить соперника в нокдаун, а затем нокаутировал его и впервые в карьере стал чемпионом мира.
В дальнейшем Виталий Кличко дважды защитил этот пояс и уступил его Крису Берду.
Ранее УНИАН сообщал, что утверждена дата следующего боя Василия Ломаченко.
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