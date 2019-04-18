Украинский боксер Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула (видео)

Денис Беринчик продемонстрировал готовность к бою против японца Нихито Аракавы.

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) в Киеве провел открытую тренировку перед боем против Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО).

Видео было опубликовано на странице K2 Promotions в Facebook.

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Украинец продемонстрировал готовность к одиннадцатому поединку на профи-ринге.

В ходе отрытой тренировки Беринчик также впервые встретился с Аракавой. Будущие соперники пожали друг другу руки.

Бой Беринчик - Аракава пройдет 20 апреля в киевском "Дворце спорта". Украинец будет защищать свой титул WBO International, который завоевал в предыдущем бою против филиппинца Росеки Кристобаля.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что бой против Аракавы может стать для Беринчика последним на территории Украины.