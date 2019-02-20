Британец Кролла - о бое с Ломаченко: никто не является непобедимым

Британский боксер Энтони Кролла заявил, что с нетерпением ждет поединка против Василия Ломаченко.

Экс-чемпион мира в легком весе британец Энтони Кролла, с которым 12 апреля проведет бой обладатель титулов WBA и WBO Василий Ломаченко, выразил уверенность в своей победе над украинцем.

Читайте такжеЛомаченко проведет защиту титула чемпиона мира в бою с Кроллой 12 апреля

"Я верю, что вновь смогу завоевать пояс чемпиона мира. Сейчас это самый большой поединок для меня. Могу сказать, что заслужил эту возможность. Я проиграл Линаресу, но смог после этого вернуться в ринг и одержать три победы. Я с нетерпением жду поединка против Ломаченко, ведь люблю испытания, уровень которых повышается с каждым боем. С возрастом я стал больше любить тренировки. Никто не является непобедимым. Это доказал сам Ломаченко. Он потерпел первое поражение в карьере достаточно рано", - цитирует Кроллу Sky Sports.

Напомним, сегодня утром стало известно об окончательной договоренности о поединке между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой.

Первоначально украинец 12 апреля должен был провести объединительный бой с ганцем Ричардом Комми, но тот получил травму. После обследования оказалось, что срок восстановления Комми затянется до шести недель, а значит, 12 апреля он не сможет встретиться с украинцем.