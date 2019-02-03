Потенциальный соперник Ломаченко ганец Комми завоевал титул IBF, разгромив россиянина

Россиянин Иса Чаниев нокаутирован уже во втором раунде.

Боксер из Ганы Ричард Комми одержал убедительную победу над россиянином Исой Чаниевым в поединке за вакантный титул IBF в легком весе, став таким образом наиболее вероятным следующим соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко.

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Уже в первом раунде Комми ударом в челюсть отправил Чаниева в тяжелый нокдаун. Во второй трехминутке ганский боксер вновь уложил россиянина на настил, успешно пробив левым хуком в челюсть. Дальше ганец начал добивать оппонента и записал в свой актив еще один нокдаун Чаниева, после чего рефери остановил односторонний бой.

Отметим, что победитель этого поединка, вероятнее всего, выйдет в ринг 12 апреля 2019 года против украинского чемпиона мира по версии WBO и WBA Василия Ломаченко. При этом на встречу с украинцем также рассчитывает британский претендент по линии WBA Энтони Кролла.

Как сообщал УНИАН, через две недели Василий Ломаченко вернется в США, чтобы начать активный этап подготовки к предстоящему бою.