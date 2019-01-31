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Ломаченко проведет следующий поединок в апреле (видео)

13:56, 31 января 2019
Бокс
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Василий Ломаченко / УНИАН

Об этом спортсмен рассказал в интервью Сергею Долбилову.

«У меня назначена дата – 12 апреля», – отметил боксер.

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Ломаченко добавил, что через две недели возвращается в США, чтобы продолжить подготовку к бою. По словам украинского боксера, его команда рассматривает кандидатуры двух соперников: британца Энтони Кроллу и победителя боя между россиянином Исой Чаниевым и представителем Ганы Ричардом Комми.

Напомним, Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в мае прошлого года, а в декабре завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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Теги: #Василий Ломаченко