Боксерский бой Ломаченко - Линарес признан лучшим в 2018 году по версии WBA

Василий Ломаченко впервые побывал в нокдауне, но смог подняться и победить, завоевав чемпионский пояс.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила победителей ежегодных наград.

Как сообщает официальный сайт организации, лучшим поединком 2018 года стал бой, в котором в ночь с 12-го на 13 мая в Нью-Йорке участвовали украинец Василий Ломаченко и венесуэлец Хорхе Линарес.

Эксперты назвали поединок самым трудным на данный момент в карьере Ломаченко. Украинец впервые за историю крупных боев оказался в нокдауне, однако в итоге сумел довести дело до победы, нокаутировав соперника в 10-м раунде. Этот успех позволил украинцу завоевать пояс чемпиона мира WBA в легком весе.