Боксерский бой Ломаченко - Линарес признан лучшим в 2018 году по версии WBA
23:06, 30 декабря 2018Бокс
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Василий Ломаченко впервые побывал в нокдауне, но смог подняться и победить, завоевав чемпионский пояс.
wbaboxing.com
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила победителей ежегодных наград.
Как сообщает официальный сайт организации, лучшим поединком 2018 года стал бой, в котором в ночь с 12-го на 13 мая в Нью-Йорке участвовали украинец Василий Ломаченко и венесуэлец Хорхе Линарес.
Эксперты назвали поединок самым трудным на данный момент в карьере Ломаченко. Украинец впервые за историю крупных боев оказался в нокдауне, однако в итоге сумел довести дело до победы, нокаутировав соперника в 10-м раунде. Этот успех позволил украинцу завоевать пояс чемпиона мира WBA в легком весе.
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