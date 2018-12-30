Боксерский бой Ломаченко - Линарес признан лучшим в 2018 году по версии WBA

23:06, 30 декабря 2018
Бокс
0 0
wbaboxing.com

Как сообщает официальный сайт организации, лучшим поединком 2018 года стал бой, в котором в ночь с 12-го на 13 мая в Нью-Йорке участвовали украинец Василий Ломаченко и венесуэлец Хорхе Линарес.

Эксперты назвали поединок самым трудным на данный момент в карьере Ломаченко. Украинец впервые за историю крупных боев оказался в нокдауне, однако в итоге сумел довести дело до победы, нокаутировав соперника в 10-м раунде. Этот успех позволил украинцу завоевать пояс чемпиона мира WBA в легком весе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бой Ломаченко - Линарес