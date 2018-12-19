Усик и Ломаченко претендуют на звание "Боксер года"

Ассоциация журналистов Америки (BWAA) озвучила пятерку пятерку номинантов на награду.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко вошли в число пяти номинантов на звание "Боксер года" по версии Ассоциации журналистов Америки, которые пишут о боксе (BWAA).

Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

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Среди конкурентов украинцев в борьбе за звание находятся чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер, чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсиа и чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Члены ассоциации будут голосовать за победителя в течении следующего месяца. Победители будут награждены весной на официальном мероприятии от BWAA.

Кроме того, на звание "Тренер года" по версии BWAA также был номинирован Анатолий Ломаченко, который ранее получил аналогичную награду по версии Sports Illustrated.

Примечательно, что в 2017 году Василий Ломаченко был признан "Боксером года" по версии BWAA, а его отец Анатолий получил награду "Тренера года".