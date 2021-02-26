Докторская колбаса, салями, сосиски – се мы хоть раз в жизни задумывались над тем, как производят эти и другие мясные продукты. Чтобы познакомиться с процессом их приготовления, мы побывали на мясокомбинате Well Meat. Предприятие находится рядом с селом Великая Дымерка, в 30 км от Киева. Оно поставляет свежее мясо, колбасы, полуфабрикаты и подобную продукцию в крупнейшие супермаркеты Украины. Клиентами Well Meat являются, например, торговые сети Novus и Billa.

От обвалки до упаковки

По периметру предприятия расположен железобетонный забор, организовано освещение территории, подведен отдельный противопожарный водопровод, а все подъезды к цехам качественно заасфальтированы. Первое, что бросается в глаза при входе на сам мясокомбинат – охрана и санитарный контроль. Предприятие похоже на режимный объект и научную лабораторию одновременно. Сотрудники предприятия ходят в халатах, перчатках, масках, бахилах и шапочках-беретах. Точно также одели и нас.

Мясокомбинат Well Meat является предприятием полного цикла. Сотрудники мясокомбината рассказали, что весь процесс изготовления мясных продуктов, от приема животного до отправки в магазины готовой продукции, контролируется лабораторией. Все помещения и оборудование тщательно вымываются каждые несколько часов.

Первая остановка – в обвалочном цехе. Здесь на крюках висят свиные полутуши, каждая со своим «паспортом» - документом, в котором указан поставщик и заключение лаборатории о соответствии стандартам качества. Обвальщики поочередно снимали туши и разделывали их на различные куски. На руках у обвальщиков – специальные перчатки, напоминающие кольчугу – чтобы не поранить пальцы острыми ножами. В этом цехе начинается процесс переработки мяса – сначала оно отделяется от костей, потом очищается от разных пленок, шкурок и прожилок. После этого очищенное мясо распределяется по сортам – из одного будут готовить фарш, из другого колбасы, третье будет продаваться в сыром виде и т. д.

Следующий этап – упаковочный цех. Здесь различные по величине куски мяса помещают в вакуумную полиэтиленовую упаковку. Оборудование автоматически проставляет дату на упаковке, что исключает возможность её подделки и «омоложения».

Так же нам удалось увидеть процесс производства колбас и сосисок. На самом деле это не так страшно, как говориться в анекдоте про колбасу и политику. В цехах Well Meat установлены новейшие промышленные мясорубки, с их помощью изготавливается как структурная колбаса (Салями, Домашняя и т. д.), так и фарш-мусс для сосисок. Изделия выпускаются в натуральной оболочке или в полиамидной пленке. Производственный цикл в этом цехе автоматизирован почти на 90%.

Также на мясокомбинате маринуют, засаливают и коптят продукты. Для копчения используется только натуральная щепа. С её помощью легко регулировать температурный режим, необходимый для изготовления различных видов колбас, сосисок и других мясных изделий. Кроме того, горящие щепки насыщают изделия неповторимым ароматом. Отсюда продукция отправляется на сушку и паковку, после чего ее увозят в супермаркеты.

От свежего мяса до куриных чипсов

Всего на мясокомбинате используется 272 единицы профильного оборудования. По словам руководства, всё оно полностью соответствуют как украинским, так и международным стандартам качества. Как и выпускаемые продукты.

«Наша продукция на 100% натуральна. При её изготовлении мы используем только настоящее мясо и пищевые добавки. Никаких заменителей или субпродуктов. Мы постоянно работаем над расширением ассортимента, – рассказала инженер по качеству продукции Well Meat, Виктория, – Исходное сырье принимается только с сертификатами качества и у проверенных поставщиков. Перед отправкой в магазины готовая продукция проходит визуальный, органолептический и лабораторный контроль. И только получив выводы о качестве и безопасности, мы отправляем мясо и другие продукты нашим клиентам. Всё производство осуществляется в соответствии с принципами системы ХАССП».

Но таким мясокомбинат в Великой Дымерке был не всегда. Еще в начале 2020 года, рассказывают сотрудники мясокомбината, здесь находилось предприятие «Альфа-Фуд», которое было на грани банкротства. У сотрудников были огромные задолженности по зарплате, а технологическое оборудование оставляло желать лучшего. Именно в таком состоянии его приняла компания Well Meat. Всего за полгода предприятие добилось немалых успехов.

По словам заместителя директора компании Well Meat, за последние полгода были освоены новые логистические цепочки, появилось немало клиентов, на рынок выпустили оригинальные виды продукции. Например, чипсы из курятины и других видов мяса. Подобные товары ранее в Украине не продавались вообще, или были представлены в очень небольшом количестве. Всего же мясокомбинат выпускает около 50 видов товаров: от свежего мяса, колбас и полуфабрикатов до копченой курицы и снеков. Количество сотрудников за последние полгода увеличилось на 20%. Сейчас здесь работает 72 человека, большинство из которых проживают в близлежащих населенных пунктах. Таким образом Well Meat создает рабочие места для жителей Броварского района Киевской области. Да и в целом планы на будущее у руководства весьма амбициозные: расширять производство, находить новых поставщиков, клиентов и обеспечить своей продукцией все самые крупные сети супермаркетов в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Егор Волынский