По его наводке был обстрелян в прошлом году рынок "Барабашово".

Информатор Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, корректировавший российские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове, по решению суда получил 12 лет тюремного заключения, сообщает Служба безопасности Украины.

"Именно по его "наводке" в прошлом году оккупанты обстреляли местный рынок "Барабашово", который является крупнейшим торговым учреждением Украины", - сказано в сообщении.

Также российский информатор собирал разведданные о местах расположения Сил обороны на территории областного центра, в частности, укрепрайоны, а также маршруты движения подразделений украинских войск в направлении восточного фронта.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе 2022 года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.

По данным следствия, осужденным является местный житель, который после начала полномасштабного вторжения РФ "сливал" в российский Телеграм-бот информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ. Таким образом он попал в поле зрения российской военной разведки, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года крупнейший в Восточной Европе рынок "Барабашово", расположенный в Харькове, был обстрелян российскими ракетами.

СБУ разоблачает вражескую агентуру

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области арестовали местную жительницу, которую рашисты устроили на работу главным бухгалтером в захваченное медицинское учреждение. Жительница Белозерского района поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах.

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