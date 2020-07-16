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ВНО 2020 по географии: опубликованы правильные ответы к тестовым заданиям

14:52, 16 июля 2020
Общество
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ВНО 2020 по географии - правильные ответы / фото УНИАН

В среду, 15 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по географии. Участие в тестировании по географии приняли 92 962 человека, что составляет 70,99 % от общего количества зарегистрированных.

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Сертификационная работа по географии насчитывала 54 задания различной формы: с выбором одного правильного ответа (36 заданий), на установление соответствия (6 заданий), открытой формы с коротким ответом (6 заданий) и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (6 заданий).

Результаты внешнего независимого оценивания по географии будут объявлены до 29 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по географии основной сессии ВНО 2020 года.

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