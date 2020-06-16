ЗНО в Украине: в Минобразования заявили, что тестирование могут перенести на август

Ведомство «проводит консультации по поводу онлайн-проведения ЗНО.

Из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Об этом сообщила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала Украина 24.

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"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ЗНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ЗНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесено на август", - сообщила и.о. министра.

Мандзий добавила, что ведомство «проводит консультации по поводу онлайн-проведения ЗНО, однако на данный момент такой возможности нет.

Как сообщал ранее УНИАН, в Минобразования заявили о недопустимости отмены ЗНО.

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