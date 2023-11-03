Когда включат воду в городе – неизвестно.

Сегодня с 15:00 Житомир полностью отключен от водоснабжения из-за сложной аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", – говорится в сообщении.

Для восстановления целостности канализационной сети коммунальные работники с 15:00 приостановили водоснабжение в городе.

Видео дня

В комментариях в соцсетях жителей города беспокоит вопрос того, как долго не будет водоснабжения. Интересуются, будут ли организовывать подвоз воды.

В то же время в "Житомирводоканале" пока не называют сроков устранения последствий аварии.

"Просим набраться терпения пока мы ликвидируем порыв", - говорится в сообщении.

Состояние водоканалов в Украине

Отечественные поставщики воды - водоканалы - уже много лет находятся в глубоком финансовом кризисе. Из-за этого значительная часть из них не может стабильно обеспечивать водоснабжение. Имеющийся тариф на водоснабжение давно перестал быть экономически обоснованным.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олегп Попенко, водоканалы нуждаются в около 40 млрд долларов, чтобы восстановить сети по всей Украине.

Между тем вопрос повышенияе тарифов на водоснабжение и водоотведение пока не рассматривается. В июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на холодную воду, но впоследствии это решение было отменено после вмешательства высшего руководства страны.

Вас также могут заинтересовать новости: