После 30 минут "процедуры" у животного была низкая температура, хрипы в легких, глаза не открывались из-за порошка, а стиральным средством пахло даже изо рта.

В Днепре ветеринары спасли кота Брошу после 30 минут, проведенных в стиральной машине.

"Котик Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. "Дополнительные комфортные условия", - наверное, подумал Броша и улегся спать в укромном местечке. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам котик. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила "стиралку", - рассказали в клинике, где лечили кота.

В итоге животное пробыло в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы его услышали. Когда дверцу открыли, кот выбежал и пытался убежать. Его поймали, высушили и повезли к ветеринару.

Читайте такжеДети вырвали когти, ходит только на подушечках: волонтеры рассказали о новой проблеме спасенного кота (фото)На осмотре у домашнего любимца оказалась низкая температура, было слышно хрипы в легких. Глаза животного не открывались из-за порошка, а стиральным средством пахло даже изо рта.

"Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме, и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо - активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов 9 жизней", - отметили ветеринары.

Как сообщал УНИАН, в Испании домашних животных признали законными членами семьи. Отныне они будут иметь настоящие идентификационные карточки, внесенные в национальную базу данных.

Вас также могут заинтересовать новости: