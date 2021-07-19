Максим Кривош жалуется на несправедливое отношение людей к другим людям и бездомным животным.

Захватив микроавтобус с пассажирами в Луцке в 2020 году, 45-летний луцкий террорист Максим Кривош добивался справедливости, в том числе и в отношении бездомных животных.

Об этом заявил он сам в эксклюзивном интервью УНИАН:

Было принято решение устроить акцию протеста. Несправедливость, точнее желание справедливости, было основным мотивом.

Кривош жалуется на несправедливость в отношениях между людьми - пока, по его словам, тюрьмы переполнены "бомжами и наркоманами", те, кто "действительно грабит, убивает, крадет по-серьезному", находятся на свободе.

Чтобы понять - нужно вникнуть в текст моих требований, в имена, которые там фигурируют. Даже правоохранители согласны, что один из них украл и награбил больше, чем все, кто находятся за решеткой в ​​Украине.

Кроме того, Кривош называет "абсолютной несправедливостью" отношение людей к животным, а фильм "Земляне", который по его требованию призвал смотреть президент Владимир Зеленский - аллюзией на такое отношение.

Фильм "Земляне" - о террористах и ​​заложниках, первые - люди, вторые - другие виды животных. Взять в заложники, освободить - знаковый жест. Я призвал, чтобы земляне освобождали "заложников".

Что известно о луцком террористе?

21 июля 2020 года вооруженный Кривош захватил в Луцке рейсовый автобус с 12 пассажирами и водителем. Около 22:00 он освободил всех заложников и сдался силовикам.

Оказалось, что он был дважды судим и состоял на психиатрическом учете.

Сейчас его дело рассматривает суд, а сам он находится в СИЗО. Кривошу вменяют целый "букет" уголовных правонарушений: захват заложников, совершение теракта, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, незаконное обращение с оружием, принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей и незаконное завладение транспортным средством, посягательство на жизнь правоохранителей.

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Автор: Станислав Кожемякин