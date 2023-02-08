Вместе со спасателями из Украины в Турцию отправились и десять поисково-спасательных собак.

Украинские спасатели будут находиться в Турции, где произошло мощное землетрясение, десять суток, однако миссию могут продлить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

По его словам, украинские спасатели, отправившиеся в Турцию, сосредоточились на поиске уцелевших людей под завалами и оказании им домедицинской помощи.

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В частности, вместе с сотрудниками ГСЧС из Украины вылетели и десять поисково-спасательных собак, а также вся необходимая техника.

"Сформированная команда предварительно мобилизована на десять дней, но, учитывая оперативную обстановку на территории Турции, будет отдельно приниматься решение о том, сколько команда там будет находиться", - отметил Демчук.

Также, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел, представитель ГСЧС уточнил, что пока неизвестно о местонахождении в Турции 27 украинцев, с которыми родные и близкие потеряли связь.

"Я хочу заверить, что способность ГСЧС не ухудшилась... Мы готовы выполнять задачи по назначению на территории нашего государства. Тот отряд, который отбыл на территорию Турции, не повлиял на снижение готовности ГСЧС", - отметил Демчук.

Землетрясение в Турции - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой свыше 7. Позже были десятки повторных толчков.

По последним данным, в результате стихии погибли более 11 тыс. человек в обеих странах. В частности, в Турции - более 8,5 тыс. человек, в Сирии - около 2,6 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля принял решение об оказании гуманитарной помощи Турции. Потом это решение поддержал Кабмин. На помощь народу Турции отправился отряд украинских спасателей и необходимая техника.

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