Президент Украины выступил перед народом Индонезии.

Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Индонезии, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

Глава государства подчеркнул, что войну можно завершить довольно быстро, если честно взглянуть на российскую агрессию. Если мир консолидируется - то Украина быстро победит захватчиков, подчеркнул Зеленский.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди везде в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старые времена. Если мир действительно будет объединенным и честным в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", - сказал президент Украины.

Ранее Зеленский раскритиковал союзников, которые медлят с утверждением шестого пакета санкций против России. Также президент Украины, по сообщениям иностранных СМИ, получил от Бориса Джонсона предложение о создании нового альянса в противовес ЕС.

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