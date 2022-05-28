Президент подчеркнул, что Украина делает все для усиления своего оборонного ресурса.

Российские оккупанты в настоящее время пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Говоря о военной обстановке, Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе "сложная":

"Как это и предполагалось, очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже в первые дни после 24-го (февраля – УНИАН). Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация – все".

"Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. Мы делаем все для того, чтобы усилить его. И мы усилим", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские защитники только за сутки отбили 8 вражеских атак и уничтожили много техники захватчиков.

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