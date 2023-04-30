Президент также ознакомился с современными образцами боевой специальной техники и оружия, которые находятся на вооружении украинских пограничников.

За время обороны от российской агрессии уже 2 тысячи 193 воина-пограничника отмечены государственными наградами, из них 11 - званием Герой Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня во время мероприятий по случаю Дня пограничника Украины.

"Каждая такая награда - это история личного подвига нашего воина и история спасения всего нашего государства, всей Украины. Потому что независимость Украины - это не какая-то абстракция, а тот вполне конкретный результат, который все, кто воюет ради Украины, получают для нее. К сожалению, и ценой собственной жизни", - подчеркнул глава государства.

Он акцентировал, что 11 воинам-пограничникам были присвоены звания Герой Украины, из них 9 были удостоены этого величайшего звания посмертно.

Присутствующие почтили минутой молчания память каждого павшего украинского воина.

На мероприятии Зеленский вручил пограничникам государственные награды: ордена "За мужество" III степени, медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества".

Также глава государства присвоил воинские звания и вручил погоны генерал-майора начальнику Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Валерию Вавринюку, погоны бригадного генерала - первому заместителю начальника Южного регионального управления ГПСУ - начальнику штаба Александру Рыбаку, погоны бригадного генерала медицинской службы - начальнику управления здравоохранения администрации ГПСУ Михаилу Карнауху.

Кроме того, глава государства вручил ленты почетного отличия "За мужество и отвагу" пяти пограничным отрядам Государственной пограничной службы Украины.

По завершению церемонии Зеленский ознакомился с современными образцами боевой специальной техники и оружия, которые находятся на вооружении украинских пограничников.

Другие заявления Владимира Зеленского

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что за время полномасштабной войны уже более 45 тыс. украинцев отмечены государственными наградами. По словам главы государства, это свидетельство чрезвычайного ежедневного героизма украинцев, которые воюют ради Украины, работают ради победы Украины.

Сегодня, во время поздравления украинских охранников границы с Днем пограничника, президент Зеленский заявил, что уже скоро будут главные битвы, мы должны освободить нашу землю и людей из русской неволи. Он также поблагодарил за сверхчеловеческую силу, с которой подразделения пограничных войск защищают в жесточайших боях Бахмут, Авдеевку, Марьинку и другие города и села Донбасса.

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