Президент Украины акцентировал, что мы должны освободить нашу землю и людей из российской неволи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже скоро будут главные сражения, мы должны освободить нашу землю и людей из российской неволи.

Об этом Зеленский заявил в своей речи во время поздравления украинских охранники границы с Днем пограничника. В частности, президент поблагодарил за сверхчеловеческую силу, с которой подразделения пограничных войск защищают в жесточайших боях Бахмут, Авдеевку, Марьинку и другие города и села Донбасса.

Также он поблагодарил пограничников за решимость, с которой они вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины освобождали от оккупанта Киевскую и Харьковскую области, Херсон и северные регионы Украины, а также за крепкую веру в Украину, с которой военные в ожесточенных боях уничтожали российского оккупанта и в 14-м году, и когда началось полномасштабное вторжение агрессора.

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"Уже скоро - главные битвы. Мы должны освободить нашу землю и наших людей из русской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и в море. Я уверен, что героизм, надежность, устойчивость наших пограничных войск мощно поможет Украине на этом важном историческом пути", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства пожелал штурмовой бригаде "Сталевий кордон" и всем нашим пограничным подразделениям "неизменной силы и удачи в бою". Он также вручил пограничникам государственные награды.

День Пограничника в Украине отмечается с 2018 года ежегодно 30 апреля.

Зеленский ответил, как одержать победу над Россией

Напомним, что в своем откровенном интервью журналисту Дмитрию Комарову президент Украины рассказал о собственном видении, как наша страна достигнет победы в войне с РФ.

Он сравнил победу с большим пирогом, которым украинцы будут угощаться кусок за куском, победа за победой. Ведь за один раз агрессора РФ будет "съесть" трудно.

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