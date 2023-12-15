Призвал не забывать, что каждая община должна помогать фронту.

Каждая украинская община должна помнить, что война с Россией продолжается, поэтому необходимо сделать все возможное для защиты государства. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось во Львове сегодня.

Он признался, что сосредоточился на вопросах войны с Россией и интеграции Украины в европейские структуры, а потому не обращал достаточно внимания на ситуацию в регионах. Теперь же президент намерен уделить максимальное внимание ситуации на местах.

"И если кто-то на какой-либо должности, будь то в государстве или в органах местного самоуправления, почему-то считает, что война она где-то там, а он якобы может заниматься чем угодно, другим приоритетным вопросом, то это большая ошибка, которую надо исправить и которую мы исправим. Считаю, что мы все должны быть очень взрослыми и понимать, чем мы занимаемся на местах, и нет ни одной общины, которая отделена от жизни и борьбы всей Украины", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что не хотел бы тратить время на такие понятные вещи, объясняя, что нужно делать все для победы.

"Мы доверяем друг другу и очень хотелось, чтобы на местах все было сделано ради нашей победы. Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, потому что в большинстве своем общины - молодцы. Главная задача - оборона нашего государства. Если кто-то не знает детали, которые у нас на фронте, что происходит, и забыл с кем у нас такое соседство, поэтому хочу напомнить - оборона на первом месте. Поэтому защита - обязанность каждого", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, других подходов и действий люди не забудут и не простят, особенно те, чьи дети погибли на войне.

Визит Зеленского на Львовщину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, президент Украины отдал дань уважения павшим воинам, похороненным на Лычаковском военном кладбище во Львове. Также он почтил память похороненных на Марсовом поле украинских защитников, погибших в российско-украинской войне. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не забудет своих героев, которые получали волю и защиту для Украины, не забудет какова цена нашей свободы и независимости.

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