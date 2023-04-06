Он подчеркнул, что агрессор будет справедливо отвечать за Быковню и Бучу, за Катынь и Смоленск.

Президент Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, прибыл с визитом в Польшу. Выступая перед депутатами обеих палат Национального собрания, представителями общественности двух стран, он подчеркнул, что свобода Украины и Польши – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове и не оставит Грузии.

"Когда мы с вами свободны – это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах-соседках в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и другие страны Балтии... Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузии и придет, обязательно придет в Беларусь. Чем больше свободы будет у нас с вами, вокруг нас, тем больше гарантий будет и у справедливости. У того, что наш общий враг будет отвечать", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что агрессор будет справедливо отвечать за Быковню и Бучу, за Катынь и Смоленск.

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"Будет отвечать до конца своей жизни здесь, на земле, и навеки – перед Богом", – заявил Зеленский.

Визит Зеленского в Польшу: что надо знать

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Варшаву. Во время визита президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому орден Белого Орла – высшую награду Польши. Ее президент Украины получил за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности, устойчивость в защите прав человека.

Во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – бескомпромиссна и не отдаст свою землю, независимость и детей.

Кроме того, Украина и Польша согласовали новый пакет оборонной помощи для нашего государства.

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