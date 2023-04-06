Тогда, по словам президента, Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступил перед депутатами обеих палат Национального собрания, представителями общественности Украины и Польши. Он заявил, что тирания проиграет в истории, когда проиграет Украина.

"Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить в российском пространстве наши национальные культуры. А мы стоим крепко! Мы с вами, украинцы и поляки, вместе, бок о бок вернем все это зло эпитафией российскому империализму. Мы с тобой, Польша, бок о бок утвердим свободу в Европе навсегда. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить. Больше никогда. На этой славной площади и на любой другой польской площади так же, как и на всех украинских майданах, больше никогда не будет России – после нашей победы", – сказал глава государства.

Он объяснил, что необходимо на этом пути к победе.

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"Много ли еще надо шагов к ней? Нет. Надо лишь не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставить. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе, не надо обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас, не стоит гадать, какое число будет иметь более безопасный вид рядом с буквой F – 16 или какое-то другое. Стоит действовать! Действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции. Потому что это же битва за свободу, и в ней невозможно выиграть частично", – отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Польшу

В среду, 5 апреля, президент Зеленский прибыл в Польшу с визитом. Там у него была запланирована встреча с польским президентом Анджеем Дудой.

Дуда встретил Зеленского в Президентском дворце в Варшаве. Также польский лидер вручил президенту Украины орден Белого Орла – самую высокую и одну из старейших госнаград Польши.

Известно, что президенты обсудили, в частности, усиление украинской армии и вопросы восстановления Украины. Последнее должно усилить отношения между польским и украинским бизнесом.

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