Зеленский и Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники для Украины.

Украина и Польша согласовали новый пакет оборонной помощи для нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает действительно свободу и независимость не только Украины, но и Польши, Европы, всего мира. И очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, те, кто на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы. Эта сила нам сейчас очень нужна", - заявил президент.

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По его словам, речь идет не только о поддержке, но и о двустороннем сотрудничестве, в частности, в формате закупок.

"То, что усиливает оборонный потенциал Украины и потенциал Польши. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся. Обсудили создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники для Украины. Об этом сообщила канцелярия польского премьера в Twitter.

"Премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях относительно сотрудничества в сфере поставок оборонной техники", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, речь идет о колесных бронетранспортерах Rosomak.

Визит Зеленского в Польшу - детали

5 апреля Зеленский находится с визитом в Польше.

Во время визита президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому орден Белого Орла - высшую награду Польши. Ее президент Украины получил за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, безопасность деятельность, устойчивость в защите прав человека.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина закупит в Польше 100 бронетранспортеров Rosomak. Эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США.