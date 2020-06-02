Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны и семей погибших защитников
Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
Текст соответствующего указа №209/2020 от 2 июня размещен на сайте главы государства.
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В документе указано, что Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины как консультативно-совещательный орган при президенте Украины создан с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, которые незаконно находятся на временно оккупированной территории Украины.
Председателем Консультативного совета назначен Сергей Куницын.
Кроме того, указом утвержден персональный состав Консультативного совета.
Президент поручил председателю Консультативного совета в недельный срок разработать проект положения об этом совете.
Справка УНИАН. Сергей Куницын - председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО. Бывший председатель Севастопольской горгосадминистрации, бывший глава правительства АР Крым, экс-представитель президента Украины в АРК. Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1998-2012 годах.
Как сообщал УНИАН, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб получил социальную помощь от государства в размере полумиллиона гривень.
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