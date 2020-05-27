Глава Минветеранов получил полмиллиона гривень пособия по инвалидности – волонтер

18 мая чиновник получил 525 500 гривень одноразовой помощи.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб получил социальную помощь от государства в размере полумиллиона гривень.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник фонда Повернись живим Андрей Рымарук.

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Как свидетельствуют изменения в декларации чиновника, 18 мая он получил 525 500 гривень одноразовой помощи, согласно с постановлением КМУ от 25.12.2013 года.

Указанное постановление Кабмина предусматривает назначение и выплату одноразовой денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук подал электронную декларацию по 2019 год. Политик и его жена Оксана Марченко задекларировали годовой доход в более чем 323 миллиона гривень, роскошный автопарк и библиотеку антикварных книг.

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