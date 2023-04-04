Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия во время полномасштабной войны против Украины разрушила или повредила около 1190 украинских культурных объектов.
Как сообщает Офис президента, в Черниговской области глава государства провел переговоры с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, которая находится с визитом в нашей стране.
Президент отметил неприемлемость членства России в ЮНЕСКО и важность четкой и мощной реакции организации и ее органов на войну РФ против Украины.
Также Зеленский проинформировал Азуле о разрушенных и поврежденных Россией украинских культурных объектах, отметив, что их общее количество составляет около 1190, а также о похищении и незаконном вывозе украинских культурных ценностей с временно оккупированных территорий.
В то же время в этом контексте президент акцентировал на важности лидерской роли ЮНЕСКО в привлечении международных партнеров к восстановлению пострадавшего культурного наследия Украины.
Кроме того, во время встречи Одри Азуле передала главе государства сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.
Вместе с тем, выражая благодарность за решение по Одессе, Владимир Зеленский выразил убеждение в важности включения в список ЮНЕСКО других украинских объектов культурного наследия, в частности исторического центра Чернигова.
ЮНЕСКО и Украина - новости
Как сообщал УНИАН, на этой неделе Одессу посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле по случаю открытия информационной таблички о включении города в Список Всемирного наследия.
25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о внесении культурно-исторического памятника "Исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия находится под угрозой.
Летом 2022 года в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ. Культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия организации, нуждающейся в срочной охране.