Президент отметил неприемлемость членства России в ЮНЕСКО и важность четкой и мощной реакции организации и ее органов на войну РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия во время полномасштабной войны против Украины разрушила или повредила около 1190 украинских культурных объектов.

Как сообщает Офис президента, в Черниговской области глава государства провел переговоры с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, которая находится с визитом в нашей стране.

Президент отметил неприемлемость членства России в ЮНЕСКО и важность четкой и мощной реакции организации и ее органов на войну РФ против Украины.

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Также Зеленский проинформировал Азуле о разрушенных и поврежденных Россией украинских культурных объектах, отметив, что их общее количество составляет около 1190, а также о похищении и незаконном вывозе украинских культурных ценностей с временно оккупированных территорий.

В то же время в этом контексте президент акцентировал на важности лидерской роли ЮНЕСКО в привлечении международных партнеров к восстановлению пострадавшего культурного наследия Украины.

Кроме того, во время встречи Одри Азуле передала главе государства сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.

Вместе с тем, выражая благодарность за решение по Одессе, Владимир Зеленский выразил убеждение в важности включения в список ЮНЕСКО других украинских объектов культурного наследия, в частности исторического центра Чернигова.

ЮНЕСКО и Украина - новости

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Одессу посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле по случаю открытия информационной таблички о включении города в Список Всемирного наследия.

25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о внесении культурно-исторического памятника "Исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия находится под угрозой.

Летом 2022 года в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ. Культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия организации, нуждающейся в срочной охране.

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