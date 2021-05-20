Зеленский говорит, что на праздновании появятся представители из около 30 стран мира.

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную праздничную программу по случаю 30-летия Независимости Украины и пообещал, что граждане ее запомнят.

Об этом он рассказал на пресс-конференции 20 мая на территории ГП «Антонов».

Читайте такжеНа улицах Львова античных богов одели в вышиванки (видео)

Празднования будут проходить в течение трех дней, отметил президент.

22 августа Зеленский будет вручать знаки отличия "Национальная легенда" великим украинцам.

"23 августа – День флага. В этот день во всех регионах Украины поднимут большие флаги, специально построенные для этого дня, они останутся навсегда во всех областях. Кроме этого, 23 августа пройдет первый саммит по деоккупации нашего Крымского полуострова", – пояснил Зеленский.

При этом глава государства допустил, что на праздновании явятся представители из около 30 стран мира.

23 августа в Киеве пройдет концерт в Национальном академическом театре оперы и балета с участием зарубежных звезд.

24 августа состоятся военные парады к 30-летию Независимости: на воде в Одессе и на суше в Киеве.

Новость дополняется…

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская