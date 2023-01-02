Предусмотрена также ежемесячная выплата денежной помощи членам семей умерших или награжденных посмертно лиц.

С 1 января Герои Украины и кавалеры орденов будут получать ежемесячные денежные выплаты.

Как сообщили в Министерстве обороны, вступил в силу Закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество".

Вводится ежемесячная выплата денежной помощи:

Видео дня

в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (сегодня это 20 100 грн);

в размере двух минимальных заработных плат — рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);

в размере одной минимальной заработной платы-кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).

Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежной помощи в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно человек.

Выплаты военным во время полномасштабной войны

27 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что заработная плата военнослужащих составит 100 тыс. грн в месяц до конца войны.

В начале марта стало известно, что на период действия военного положения военнослужащим срочной службы выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства назвал Госбюджет на 2023 год "бюджетом для победы". Более 1 трлн грн будет направлено на армию и безопасность страны.

Вас также могут заинтересовать новости: