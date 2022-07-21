Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские фейки о якобы его пребывании в реанимации.
Свой видеокомментарий президент опубликовал на своей странице в Instagram.
"Сегодня Россия запустила очередной фейк, что государство якобы не руководствуется президентом Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее - в реанимации из-за своего тяжелого состояния, тяжелого состояния здоровья. Так вот - я нахожусь в кабинете", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что "так крепко, как сейчас" он еще никогда не чувствовал.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, украинская радиогруппа TAVR Media заявила о кибератаке на сеть радиостанций и предупредила, что распространенная в эфире информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.
TAVR Media - радиогруппа в Украине, в которую входят: Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.
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