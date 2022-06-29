Он выразил благодарность всем, кто защищает Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 314 участников боевых действий.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский рассказал, что он подписал новый указ. Герои Украины получат награды за то, что они защищают Родину от России, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну.

"Я благодарен всем, кто защищает Украину. Подписал сегодня новый указ о награждении наших героев. Еще 314 участников боевых действий отмечены государственными наградами", - сообщил президент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в 22 года вице-чемпион Украины по регби стал наводчиком танка и погиб в бою с русскими. Владислав Горбунов ушел на фронт защищать Родину от российских оккупантов, он выполнял боевое задание и погиб как герой Украины.

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