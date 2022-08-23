Предусмотрены дополнительные меры для защиты населения от взрывов, поражения химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обязывает строить бомбоубежища во время возведения новых сооружений.

Об этом сообщает парламентский сайт.

Документ в корне меняет подходы к формированию системы сооружений гражданской защиты на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях. В связи с этим в документации обязательно должен содержать раздел инженерно-технических мероприятий гражданской защиты. В этом разделе должен быть план развития укрытий и обеспечения доступа к ним.

В законе прописаны следующие инициативы:

учет мероприятий гражданской защиты на стадии разработки строительной документации;

упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;

обязательное размещение укрытий, хранилищ, бомбоубежищ при строительстве объектов, где постоянно находятся более 50 человек или периодически более 100 человек;

необходимость поддержания укрытий в постоянной готовности.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Верховная Рада Украины проголосовала за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий" (№7398). "За" проголосовали 280 народных депутатов.

Верховная Рада обязала строить бомбоубежища во время возведения новых сооружений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он имеет целью принятие дополнительных мер в сфере строительной деятельности, связанных с защитой населения от взрывов, взрывных волн, поражения опасными химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами.

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