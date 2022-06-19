Речь идет также о временно оккупированных Россией территориях Украины.

Верховная Рада Украины запретила импорт издательской продукции из России и Беларуси.

За это решение проголосовали 306 народных депутатов.

Речь идет о "Законе о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, что касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459).

В пояснительной записке к соответствующему законопроекта отмечается, что его ключевыми целями является запрет импорта издательской продукции из государства-агрессора - Российской Федерации, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, усиление законодательных ограничений по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри.

Запрещается выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов - граждан РФ. В то же время этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Издательская продукция, выпущенная в свет на государственном языке государства-агрессора, которое не подпадает под определенные законодательством ограничения, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения.

Ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции отменяются.

В Украине с 1 января 2023 года книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках ЕС.

Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала. Переводная литература должна издаваться и распространяться в переводах на украинский язык или любой официальный язык ЕС или язык коренного народа Украины.

Ограничения не применяются, если физические лица ввозят в Украину не с целью распространения в ручной клади или сопровождаемом багаже не более 10 экземпляров, отсутствующих в Реестре издательской продукции антиукраинского содержания.

Реестр издательской продукции антиукраинского содержания и Реестр издательской продукции, выпущенной на русском языке и разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, ведет Государственный комитет телевидения и радиовещания. Реестры размещаются на сайте Гостелерадио и едином государственном веб-портале открытых данных.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 3 раздела I, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщал УНИАН, из учебной программы украинских школ изымут произведения российских и советских авторов.