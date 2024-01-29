Он отмечает, что "мы находимся в очень сложном моменте".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что геополитически и финансово Россию можно остановить. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, дает ли что-то ему надежду, что война закончится в этом году.

"Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что "мы находимся в очень сложном моменте".

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"Геополитически и финансово можно остановить Россию. Можно, все же, можно их остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, не допустить уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, не допустить Третьей мировой войны", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание The Telegraph отметило, что Россия готова воевать еще несколько лет, поскольку ее президент Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине.

"Сейчас мы находимся в сценарии, когда Россия тратит 40% ВВП на эту войну - это больше, чем на здравоохранение и образование", - отметил собеседник издания - неназванный западный чиновник.

В то же время отмечается, что сложно оценить масштаб перехода России к военной экономике, поскольку информация об оборонной промышленности засекречена, а пропаганда ее лишь преувеличивает. Однако эксперты убеждены, что российский военно-промышленный комплекс опасно и активно развивается.

Эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Майкл Пек в колонке для CEPA дал собственный прогноз, как будет развиваться война в Украине в 2024 году. По его словам, есть пять вариантов.

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