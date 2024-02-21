Глава государства вывел из состава Ставки бывшего командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Максима Миргородского.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Об этом сказано в указе на сайте Офиса президента.

"Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц: Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Павлюк Александр Алексеевич - командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Также указом выводится из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Максим Миргородский. Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Изменения в руководстве ВСУ - детали

В начале февраля в Украине произошли изменения руководящего состава Сил обороны. В частности, было уволен с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место Зеленский назначил Александра Сырского.

В то же время Анатолия Баргилевича вместо Сергея Шапталы назначили начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Изменения произошли и в разных родах войск. да, командующим Сухопутных войск ВСУ стал Александр Павлюк, командующим Объединенных сил ВСУ назначили Юрия Содоля, командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ-Игоря Скибюка, а командующим Сил территориальной обороны ВСУ – Игоря Плахута.

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