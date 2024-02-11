Важную должность в украинской армии занял генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк теперь будет командовать Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины вместо генерал-полковника Александра Сырского. Должность стала вакантной после того, как Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ.

Указ о назначении Павлюка (№69) подписал президент Украины Владимир Зеленский. "Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Александр Павлюк - биография

Он родился 20 августа 1970 года в городе Звягель Житомирской области. С 2021 по 2022 год занимал должность командующего Операцией объединенных сил, которая продолжалась на части Донбасса. В 2022 году получил звание Герой Украины.

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В марте 2022-го Павлюка назначили главой Киевской областной военной администрации, ему поручили организацию обороны столицы Украины. В мае того же года его сняли с этой должности.

14 февраля 2023 года правительство решило назначить его первым заместителем тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова. 10 февраля 2024-го стало известно, что Кабмин уволил Павлюка с поста.