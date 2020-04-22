Зеленский готов за одного военного отдавать хоть 100 беркутовцев

По словам президента, украинская власть работает над возвращением всех украинцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов в рамках обмена удерживаемыми лицами за одного украинского военного отдавать хоть 50 или 100 «беркутовцев».

Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

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«Я сказал, и я так считаю, и со мной могут не соглашаться многие из украинцев, но я уверен в том, что я прав: за одного нашего военного я отдал бы 50, 100 «беркутовцев», - заявил он.

«Для меня ценнее возвращать наших героев, а для меня они все герои, которые защищали Украину и защищают Украину. И те, кого мы вернули, продолжают защищать Украину, и это наше сокровище. Мы возвращаем всех украинцев - как пленных, находящихся на временно оккупированных территориях, в тюрьмах, которых пытают... но после трагедии из Ирана мы возвращали тех украинцев, которые погибли, чтобы с ними могли по-человечески попрощаться их родители», - добавил глава государства

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек. В рамках обмена Украина среди других передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.