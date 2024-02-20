Такое мнение высказали 69% граждан, говорится в опросе КМИС.

Подавляющее большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В частности, такое мнение высказали 69% граждан.

В то же время, как показало исследование, на проведении выборов настаивает 15% (из них 4% говорят о приостановлении военного положения и 11% - за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения).

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"Также есть 10%, которые поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский складывает свои полномочия и до избрания нового президента его полномочия будет выполнять председатель Верховной Рады", - заявили социологи.

В КМИС отметили, что восприятие целесообразности выборов зависит от доверия президенту. Отмечается, что среди тех, кто доверяет Зеленскому, 87% считают, что он должен работать до конца военного положения без выборов. В то же время среди тех, кто не доверяет Зеленскому, 38% согласны, чтобы он до конца военного положения работал на посту президента, а 54% поддерживают варианты возможности смены власти (из них 31% считают возможным проведение выборов, а 23% – говорят о передаче полномочий председателю Верховной Рады).

"Независимо от взглядов на потребность в выборах, большая часть украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таких было 59%. Зато с 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком", - говорится в результатах исследования.

Опрос проведен в течение 5-10 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Какой уровень доверия к Зеленскому в Украине

Зеленский опередил других украинских политиков и общественных деятелей по уровню доверия среди населения. Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, которое провели с 19 по 25 января 2024 года методом face-to-face.

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался во время этого исследования, чаще всего респондентами выражалось доверие к Зеленскому (69%), Виталию Киму (58%), Сергею Притуле (54%), Дмитрию Кулебе (50%). Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Михаилу Подоляку (соответственно 44% и 32%), Василию малышу (соответственно 40% и 22%), Рустему Умерову (соответственно 33% и 27%), Игорю Клименко (соответственно 28% и 23%).

В то же время, опрос показал, что доли тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет Алексею Данилову (соответственно 36% и 35,5%) статистически значимо не отличаются.

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