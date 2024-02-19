79% не уверены, что без западной помощи удастся одержать победу.

Большинство опрошенных украинцев уверены, что наша страна сможет одержать победу над Россией.

Об этом речь идет в результатах опроса по общественно-политическим настроениям населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг". "Абсолютное большинство респондентов (85%) в целом уверены, что Украина сможет отразить нападение РФ. 15% не уверены в этом", - отмечаются социологи.

В то же время важным условием победы является международная поддержка: лишь 19% опрошенных считают, что победа Украины возможна без международной помощи, соответственно 79% не уверены, что без западной помощи удастся одержать победу.

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"Общий процент убежденных в победе существенно не изменился, но за полгода снизился процент тех, кто был в этом абсолютно уверен: в июне абсолютная уверенность относительно победы была у 71% украинцев, сейчас - у 42%. В то же время вырос процент тех, кто не верит в победу (с 3% в июне прошлого года до 15% сейчас)", - говорится в результатах опроса.

Больше абсолютной уверенности в победе Украины имеют пожилые люди, а также те, чьи родственники воюют. Так, если среди 18-35-летних украинцев абсолютно уверены в победе 31%, то среди респондентов в возрасте 51+ таких 50%.

"31% считают, что для победы над Россией Украине понадобится полгода или меньше. Однако чаще (39%) говорят, что для победы требуется больше года. Такая позиция стала в целом более распространенной по сравнению с июнем 2023 (тогда так считали 25%)", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, показал опрос, чем моложе респонденты, тем длиннее, по их мнению, является путь к победе: молодежь в возрасте 18-35 лет более склонна считать, что для победы требуется более года (52%), чем респонденты в возрасте 36-50 (38%) или 51 и старше (31%).

"Жители восточных областей наименее уверены в конкретных временных рамках Победы: среди восточного региона 38% опрошенных затруднились ответить, когда ждать победу, в то время как в других регионах доля такого ответа была не более четверти", - говорится в сообщении.

*** Аудитория опроса, проведенного 10-11 февраля, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95-не более 3,1%.

Другие опросы украинцев

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, в феврале, по сравнению с декабрем 2023 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%.

Зато, как заявили в КМИС, с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление дел неправильным.

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