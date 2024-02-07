Опрос показал, что доли тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет Алексею Данилову (соответственно 36% и 35,5%) статистически значимо не отличаются.

Президент Украины Владимир Зеленский опередил других украинских политиков и общественных деятелей по уровню доверия среди населения. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

"Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался во время этого исследования, чаще всего респондентами выражалось доверие к Зеленскому (69%), Виталию Киму (58%), Сергею Притуле (54%), Дмитрию Кулебе (50%). Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Михаилу Подоляку (соответственно 44% и 32%), Василию малышу (соответственно 40% и 22%), Рустему Умерову (соответственно 33% и 27%), Игорю Клименко (соответственно 28% и 23%)", - говорится в результатах исследования.

В то же время, опрос показал, что доли тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет Алексею Данилову (соответственно 36% и 35,5%) статистически значимо не отличаются.

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Также отмечается, что большинство опрошенных не доверяют Юлии Тимошенко (80,5%), Алексею Арестовичу (79%), Юрию Бойко (78%), Петру Порошенко (70%), Марьяне Безуглой (66%), Давиду Арахамии (58%), Андрею Ермаку (55,5%), Руслану Стефанчуку (50,5%).

"Чаще выражали недоверие, чем доверие, к Денису Шмыгалю (не доверяют ему 45%, доверяют 34%), Виталию Кличко (соответственно 44% и 39%), Ирине Верещук (соответственно 42% и 34%), Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%)", - проинформировали в Центре Разумкова.

Как проводился опрос

Опрос проведен с 19 по 25 января 2024 года методом face-to-face. Оно проводилось по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос украинцев-детали

Как сообщал УНИАН, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) информировал, что в 2020 году лишь 35% украинцев считали, что страна идет путем объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

После широкомасштабного вторжения взгляды украинцев кардинально изменились. На конец 2023 года большинство украинцев – 69% – придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определились со своим мнением.

В КМИС проинформировали, что во всех регионах большинство населения считают, что украинцы преодолевают внутренние противоречия и идут по пути сплочения.

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