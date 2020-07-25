Здание КГГА подсветили в цвета украинского флага (фоторепортаж)

30 лет назад возле здания КГГА впервые подняли украинский флаг.

Здание Киевской городской государственной администрации вечером 24 июля стало желто-синим - по случаю 30-й годовщины поднятия украинского национального флага над столицей его подсветили национальными цветами.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, опубликовав соответствующие фото.

Как отмечается, 24 июля 1990 года, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины, согласно протокольному решению президиума Киевского городского совета возле здания Киевской городской государственной администрации и Киевсовета впервые подняли национальный флаг. Его поднял тогдашний заместитель председателя Киевсовета Александр Мосиюк. Тогда на Крещатике собралось около 200 тысяч человек со всей Украины.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, как Украина в этом году будет праздновать День Независимости.

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