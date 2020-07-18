У Зеленского рассказали, как Украина в этом году будет праздновать День Независимости

В частности, Совет по делам ветеранов при президенте поддержал инициативу организаций провести Шествие ветеранов в День независимости.

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Украины поддержал инициативу ряда ветеранских общественных организаций относительно проведения ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, состоялось заседание Консультативного совета, на котором были обсуждены текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения относительно обеспечения социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших.

В частности, единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны.

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Председатель Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников павших героев, одновременно подобные мероприятия состоятся в городах и селах Украины.

Также была отмечена необходимость создания в каждом регионе консультативных советов по делам ветеранов областного уровня, которые будут заниматься ветеранской проблематикой на местах.

Вместе с тем члены совета заслушали информацию руководителя рабочей группы по юридическому обеспечению Дмитрия Иванова относительно нового законопроекта «О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов».

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Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы Министерства по делам ветеранов для выработки единой позиции что касается актуализации и совершенствования законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

Также Консультативный совет рассмотрел законопроект «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины» и амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.

В числе прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Кроме того, Куницын подчеркнул важность встреч президента с представителями ветеранской общественности регионов, как это произошло в Одесской области и на Волыни. В частности, такая прямая коммуникация оказалась эффективной для определения перечня самых болезненных вопросов, которые волнуют ветеранов войны в разных уголках Украины.

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